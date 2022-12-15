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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії

ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 587664 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Постійні представники країн-членів при ЄС дійшли згоди навколо дев'ятого пакета санкцій проти рф, який має бути формально затверджений за письмовою процедурою. Про це повідомила Постійна представниця від головуючої в ЄС Чеської Республіки Посол Едіта Хрда, передає УНН.

Цитата

“Посли ЄС принципово погодили пакет санкцій проти росії, як частину триваючої підтримки України. Цей, вже третій пакет санкцій, навколо яких переговори велися за Чеського головування ЄС, має бути підтверджений завтра за письмовою процедурою”, — зазначила вона.

Додамо

До санкційного списку, представленого 7 грудня Європейською комісією, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори, політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох банків рф та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. Також підготувала заходи для ускладнення росії доступу до безпілотників.

Українські Національні Новини

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