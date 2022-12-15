ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії

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“Посли ЄС принципово погодили пакет санкцій проти росії, як частину триваючої підтримки України. Цей, вже третій пакет санкцій, навколо яких переговори велися за Чеського головування ЄС, має бути підтверджений завтра за письмовою процедурою”, — зазначила вона.

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До санкційного списку, представленого 7 грудня Європейською комісією, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори, політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох банків рф та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. Також підготувала заходи для ускладнення росії доступу до безпілотників.