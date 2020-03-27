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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94673 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102277 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104381 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 103487 просмотра

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ЕС начинает миссию "Ирини" для контроля за эмбарго на поставки оружия в Ливию

ЕС начинает миссию "Ирини" для контроля за эмбарго на поставки оружия в Ливию

Киев  •  УНН

 • 11923 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В апреле Европейский Союз начинает новую миссию по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, которая будет действовать в Средиземном море и в воздухе. Об этом заявил в четверг, 26 марта, министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает УНН со ссылкой на DW.

“Это важный шаг в наших усилиях для остановки поставки оружия и боевиков сторонам конфликта в Ливии и выполнения договоренностей Берлинской конференции по Ливии”, — говорится в сообщении Reuters.

Новая миссия под названием “Ирини” заменит предыдущую миссию ЕС в Средиземном море “София”. Целью “Софии” была борьба с нелегальными перевозчиками людей, однако позже корабли миссии стали спасать в море мигрантов, которые пытались добраться Европы. Весной 2019 года ЕС приостановил использование кораблей миссии на фоне спора о разделе спасенных мигрантов.

Корабли новой миссии будут находиться в восточной части Средиземного моря, где пролегают маршруты нелегальных поставок оружия. “До окончательного эмбарго на поставки оружия и достижения прочного мира в Ливии еще далеко... Кризис, связанный с коронавирусом, должен показать всем сторонам, что перемирие наконец должно быть достигнуто до конца”, — подчеркнул Маас.

Как сообщалось, участники международной конференции по Ливии, которая состоялась в январе в Берлине, договорились не предоставлять военной поддержки сторонам ливийского конфликта для введения длительного режима прекращения огня. Однако позже миссия ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL) сообщила, что в страну в дальнейшем поступает оружие из других стран, в том числе из стран-участниц конференции по Ливии.

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны проходят заседания однопалатного парламента, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи, возглавляемое Сараджем, контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования (“Ливийская национальная армия”) поддерживают парламент и все сильнее давят на правительство национального единства. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. В конце февраля этого года стороны договорились о режиме прекращения огня.

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