ЄС починає місію "Іріні" для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії

“Це важливий крок у наших зусиллях для зупинення постачання зброї та бойовиків сторонам конфлікту в Лівії та виконання домовленостей Берлінської конференції щодо Лівії”, — йдеться у повідомленні Reuters.

Нова місія під назвою “Іріні” замінить попередню місію ЄС в Середземному морі “Софія”. Метою “Софії” була боротьба з нелегальними перевізниками людей, однак пізніше кораблі місії стали рятувати в морі мігрантів, які намагались дістатися Європи. Навесні 2019 року ЄС призупинив використання кораблів місії на тлі суперечки щодо розподілу врятованих мігрантів.

Кораблі нової місії перебуватимуть у східній частині Середземного моря, де пролягають маршрути нелегального постачання зброї. “До остаточного ембарго на постачання зброї та досягнення тривалого миру в Лівії ще далеко... Криза, пов’язана з коронавірусом, повинна показати усім сторонам, що перемир’я нарешті має бути досягнуто остаточно”, — наголосив Маас.

Як повідомлялося, учасники міжнародної конференції щодо Лівії, яка відбулася в січні в Берліні, домовилися не надавати військової підтримки сторонам лівійського конфлікту задля запровадження тривалого режиму припинення вогню. Однак пізніше місія ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL) повідомила, що в країну надалі надходить зброя з інших країн, у тому числі з країн-учасниць конференції щодо Лівії.

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Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування (“Лівійська національна армія”) підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню.

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