ЕС планирует строительство трубопровода Иберия-Италия для доставки газа в Европу. Франция категорически против

Детали

Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что Португалия и Испания могут отправлять много сжиженного природного газа или СПГ, получаемого ими со всего мира, в другие страны Европейского Союза. Он не сообщил никаких подробностей, но на строительство такого подводного трубопровода, скорее всего, уйдут годы.

Две иберийские страны получают СПГ по трубопроводу из Алжира и Марокко, а также морем из таких стран, как США и Нигерия. Но сейчас энергетическое сообщение между Испанией и Португалией и остальной Европой ограничено.

"Пиренейский полуостров способен заменить большую часть сжиженного природного газа, который сегодня Центральная Европа импортирует из россии", - сказал Кошта журналистам.

Имея шесть заводов по производству СПГ в Испании, в том числе крупнейший в Европе в Барселоне, и один в Португалии, соседи по Пиренейскому региону обеспечивают одну треть мощностей по переработке СПГ в Европе. Портовые терминалы превращают переохлажденный СПГ обратно в газ, который затем поступает в дома и предприятия.

Кошта сказал, что иберийские заводы также могут отправлять больше СПГ морем в другие европейские порты, пока строится трубопровод.

Кошта отметил, что французское правительство по-прежнему против строительства трубопровода через Пиренеи, ссылаясь на экологические проблемы, и добавил, что Европейская комиссия рассматривает возможность подключения Италии.

Дополнение

Правительство и бизнес США уже давно рассматривают глубоководный атлантический порт Португалии Синеш как плацдарм для расширения. Они определили Синеш как потенциальные ворота в Европу для газа.