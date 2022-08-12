ЄС планує будівництво трубопроводу Іберія-Італія для доставки газу в Європу. Франція категорично проти

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Прем'єр-міністр Антоніу Кошта заявив, що Португалія та Іспанія можуть відправляти багато зрідженого природного газу чи ЗПГ, який вони одержують з усього світу, до інших країн Європейського Союзу. Він не повідомив жодних подробиць, але на будівництво такого підводного трубопроводу, швидше за все, підуть роки.

Дві іберійські країни отримують ЗПГ трубопроводом з Алжиру та Марокко, а також морем з таких країн, як США та Нігерія. Але нині енергетичне сполучення між Іспанією та Португалією та рештою Європи обмежено.

"Піренейський півострів здатний замінити більшу частину зрідженого природного газу, який сьогодні Центральна Європа імпортує з росії", - сказав Кошта журналістам.

Маючи шість заводів з виробництва ЗПГ в Іспанії, у тому числі найбільший у Європі в Барселоні, і один у Португалії, сусіди по Піренейському регіону забезпечують одну третину потужностей з переробки ЗПГ у Європі. Портові термінали перетворюють переохолоджений ЗПГ назад на газ, який потім надходить у будинки та на підприємства.

Кошта сказав, що іберійські заводи також можуть відправляти більше ЗПГ морем в інші європейські порти, поки будується трубопровід.

Кошта зауважив, що французький уряд, як і раніше, проти будівництва трубопроводу через Піренеї, посилаючись на екологічні проблеми, і додав, що Європейська комісія розглядає можливість підключення Італії.

Доповнення

Уряд та бізнес США вже давно розглядають глибоководний атлантичний порт Португалії Сінеш як плацдарм для розширення. Вони визначили Сінеш як потенційні ворота до Європи для газу.