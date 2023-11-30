ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg
Киев • УНН
ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.
Европейская комиссия планирует обнародовать предложение по налогообложению доходов от замороженных российских активов 12 декабря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на лицо, знакомое с обсуждениями, передает УНН.
Европейский Союз продвигается с предложением облагать налогом доходы от замороженных активов российского центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов), чтобы помочь восстановлению Украины, несмотря на беспокойство нескольких стран-членов.
Европейская комиссия предварительно планирует обнародовать свое законодательное предложение 12 декабря о введении налога на сверхприбыль, полученную от замороженных активов. По словам лица, знакомого с обсуждениями, в проекте плана будет объяснено, что несколько вопросов, поднятых государствами-членами, все еще нужно решить, и что предложение ЕС не вмешивается в национальные налоги или другие меры.
По данным СМИ, этот вопрос разделил союз из 27 стран: Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург среди тех, кто выразил осторожность в отношении ускорения процесса и призвал к более постепенному подходу. Вместо этого на прошлой неделе они сказали другим послам ЕС, что исполнительный орган ЕС должен начать с более неофициального документа, чтобы продолжать сужать различные варианты использования прибыли, поскольку они считали преждевременным выдвигать юридическое предложение, говорят источники, знакомые с причина.
Комиссия, однако, заявила, что лидеры ЕС приказали исполнительной власти блока ускорить работу над предложением, добавляет издание.
Встреча между национальными экспертами и комиссией 6 декабря станет ключевым моментом для определения того, достаточно ли было сужено разногласия, говорится в материале.
Добавим
В ЕС месяцами обсуждали, как быстро применить налог на сверхприбыль к доходам, полученным от активов, и использовать полученные средства для восстановления Украины. По оценкам, более 200 миллиардов евро суверенных активов россии, находящихся под санкциями, находятся в ЕС, причем большинство в бельгийской расчетной палате Euroclear. Меньшие суммы находятся в других странах ЕС.
Согласно данным, опубликованным в прошлом месяце, попавшие под санкции российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти 3 миллиарда евро прибыли с момента их замораживания до третьего квартала этого года. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.
Бельгия заявила, что в следующем году инвестирует 1,7 миллиарда евро, чтобы помочь Украине за счет собственных внутренних налоговых поступлений от замороженных российских активов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен первоначально пообещала предложение на уровне ЕС к этому лету, несмотря на скептицизм многих столиц и Европейского центрального банка. Во время визита в Киев в октябре она поставила новую цель на конец года.
Принятие плана Комиссией 12 декабря позволит лидерам ЕС рассмотреть его во время встречи на саммите в Брюсселе позже на этой неделе.
ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg
ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.
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