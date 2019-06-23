ЕС поддержал создание газового хаба в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Премьер-министр Болгарии Борисов и глава Еврокомиссии Юнкер одобрили создание газохранилища-распределителя вблизи города Варна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание BgNews.
"Премьер Болгарии Бойко Борисов и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделали совместное заявление об одобрении создания газового хранилища-распределителя" Балкан "близ Варны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пресс-служба правительства Болгарии охарактеризовала эту инициативу как "беспрецедентное открытие болгарского газового рынка".
"Мы хотим, чтобы энергии было достаточно, как в Болгарии, так и во всей Европе. Поздравляем такой позитивное развитие, которое привело к открытию газового рынка в пользу потребителей в Болгарии и в Юго-Восточной Европе. Моя комиссия привержена Болгарии и поддержит создание регионального газового хаба - в этом вопросе мы единодушны с болгарским правительством", - цитирует издание Юнкера.
Напомним, Укртрансгаз информирует об отсутствии топливного газа летом из-за тендеров, которые не состоялись.