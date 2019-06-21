Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу влітку через тендери, які не відбулися

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 17921 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 38648 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 45633 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 61527 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 79534 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81251 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 161100 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97661 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71312 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322394 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
58%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 29675 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43288 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21549 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 18477 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15926 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 161097 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322393 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256146 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367385 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 17916 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13170 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16028 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21645 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43387 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу влітку через тендери, які не відбулися

Київ • УНН

 • 12317 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу в червні-серпні через тендери, які не відбулися, пише УНН з посиланням на прес-службу Укртрансгазу.

Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу влітку через тендери, які не відбулися

12 аукціонів Укртрансгазу на закупівлю паливного газу з липня по грудень загальним обсягом 880 млн куб. м газу та з очікуваною вартістю 5,72 млрд грн без ПДВ — не відбулися, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Ймовірна причина — дефіцит коштів Укртрансгазу і, як наслідок, несвоєчасні розрахунки з контрагентами за чинними договорами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ), борг за якими вже складає 4,1 млрд грн.

“Наразі запас газу в підземних газосховищах Оператора ГТС на ВТВ становить 152 млн куб. м., а місячна потреба у паливному газі складає близько 240 млн куб. м. Кілька постачальників готові у червні-серпні поставити Укртрансгазу 190 млн куб. м газу за укладеними контрактами лише за умови сплати компанією боргу за попередні періоди. При цьому потреба у газі на ВТВ для забезпечення роботи технологічного обладнання, власних потреб та балансування системи Оператора ГТС у червні-серпні становить близько 720 млн куб. м”, — сказано в повідомленні.

Укртрансгаз попередив про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України.

“ДСНС України 20 червня надала зворотний зв’язок, класифікувавши рівень загрози у разі припинення роботи технологічного обладнання об’єктів магістрального трубопровідного транспорту ГТС України як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня”, — додали в Укртрансгазі.

Як повідомляв УНН, оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95