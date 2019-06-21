Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу влітку через тендери, які не відбулися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Укртрансгаз інформує про відсутність паливного газу в червні-серпні через тендери, які не відбулися, пише УНН з посиланням на прес-службу Укртрансгазу.
12 аукціонів Укртрансгазу на закупівлю паливного газу з липня по грудень загальним обсягом 880 млн куб. м газу та з очікуваною вартістю 5,72 млрд грн без ПДВ — не відбулися, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Ймовірна причина — дефіцит коштів Укртрансгазу і, як наслідок, несвоєчасні розрахунки з контрагентами за чинними договорами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ), борг за якими вже складає 4,1 млрд грн.
“Наразі запас газу в підземних газосховищах Оператора ГТС на ВТВ становить 152 млн куб. м., а місячна потреба у паливному газі складає близько 240 млн куб. м. Кілька постачальників готові у червні-серпні поставити Укртрансгазу 190 млн куб. м газу за укладеними контрактами лише за умови сплати компанією боргу за попередні періоди. При цьому потреба у газі на ВТВ для забезпечення роботи технологічного обладнання, власних потреб та балансування системи Оператора ГТС у червні-серпні становить близько 720 млн куб. м”, — сказано в повідомленні.
Укртрансгаз попередив про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України.
“ДСНС України 20 червня надала зворотний зв’язок, класифікувавши рівень загрози у разі припинення роботи технологічного обладнання об’єктів магістрального трубопровідного транспорту ГТС України як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня”, — додали в Укртрансгазі.
Як повідомляв УНН, оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу.