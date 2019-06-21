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Укртрансгаз информирует об отсутствии топливного газа летом из-за тендеров, что не состоялись

Киев • УНН

 • 12317 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Укртрансгаз информирует об отсутствии топливного газа в июне-августе из-за тендеров, которые не состоялись, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.

Укртрансгаз информирует об отсутствии топливного газа летом из-за тендеров, что не состоялись

12 аукционов Укртрансгаза на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн куб. м газа и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн НДС — не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений. Вероятная причина — дефицит средств Укртрансгаза и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТО), долг по которым уже составляет 4,1 млрд грн.

“Сейчас запас газа в подземных хранилищах Оператора ГТС на ВТВ составляет 152 млн куб. м., а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м. Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить Укртрансгаза 190 млн куб. м газа по заключенным контрактам только при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды. При этом потребность в газе на ВТВ для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы Оператора ГТС в июне-августе составляет около 720 млн куб. м”, — сказано в сообщении.

Укртрансгаз предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

“ГСЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня”, — добавили в Укртрансгазе.

Как сообщал УНН, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.

Украинские Национальные Новости

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