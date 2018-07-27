ЕС перешел с бразильской курятины на украинскую
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Европейский Союз компенсирует дефицит бразильской курятины на рынке за счет Украины и Таиланда, передает УНН со ссылкой на Euro Meat News.
"Украина и Таиланд являются основными странами, которые компенсируют запрет на импорт бразильской курятины, введенный ЕС. В январе-мае текущего года объемы, экспортируемые в Европу производителями птицы из этих двух стран, показали значительный рост, по сравнению с периодом январь-май 2017 года", - говорится в сообщении.
В частности, Украина увеличила экспорт мяса птицы на 90,6% - до 50,2 тыс. тонн, Таиланд - на 13,2%, до 124 тыс. тонн.
Тем временем, Бразилия потеряла почти 42% рынка птицы в ЕС.
ЕС ограничил импорт бразильской курятины в апреле текущего года из-за несоответствия продукта санитарным нормам.
Напомним, крупнейший экспортер курятины в Украине – "Мироновский хлебопродукт" прошел проверку Еврокомиссии весной этого года.