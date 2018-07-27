ЄС перейшов з бразильської курятини на українську

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Європейський Союз компенсує дефіцит бразильської курятини на ринку за рахунок України і Таїланду, передає УНН з посиланням на Euro Meat News.

"Україна і Таїланд є основними країнами, які компенсують заборону на імпорт бразильської курятини, введений ЄС. У січні-травні поточного року обсяги, що експортуються в Європу виробниками птиці з цих двох країн, показали значне зростання, в порівнянні з періодом січень-травень 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Україна збільшила експорт м'яса птиці на 90,6% - до 50,2 тис. тонн, Таїланд - на 13,2%, до 124 тис. тонн.

Тим часом, Бразилія втратила майже 42% ринку птиці в ЄС.

ЄС обмежив імпорт бразильської курятини в квітні поточного року через невідповідність продукту санітарним нормам.

Нагадаємо, найбільший експортер курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт" пройшов перевірку Єврокомісії навесні цього року.

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