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ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но есть и плохая новость - посол

Киев • УНН

 • 16009 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз разрабатывает механизм предоставления третьим странам, включая Украину, вакцины от коронавируса. В то же время, для их безопасного использования - необходимо обеспечить условия хранения препарата. Об этом сказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но есть и плохая новость - посол

"Европейский союз сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины, или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы как страна являемся в приоритете, минимум, выделения того количества вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста. Это хорошая новость. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов где-то до середины января. Паршивая новость - относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины", - сказал Точицкий.

По его словам, речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин.

"Второй элемент, который мы должны учесть - вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-член, то есть своего рода посредника. Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - отметил дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский призвал послов и дипломатов присоединиться к переговорам по получению вакцины от COVID-19 в январе-феврале 2021 года.

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