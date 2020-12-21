ЄС розробляє механізм надання Україні вакцин від коронавірусу, але є і погана новина – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз розробляє механізм надання третім країнам, включно з Україною, вакцини від коронавірусу. Водночас, для їх безпечного використання - необхідно забезпечити умови зберігання препарату. Про це сказав представник України при ЄС, посол Микола Точицький на онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Європейський союз наразі розробляє механізм надання третім країнам вакцини, або ж продажу, що передбачено у кожній із шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. Ми як країна є у пріоритеті, мінімум, виділення тієї кількості вакцини у першу чергу для лікарів і населення більш похилого віку. Це хороша новина. Механізм розробляється, і я думаю, він буде готовий десь до середини січня. Паршива новина – щодо вимоги зберігання і транспортування цієї вакцини", - сказав Точицький.
З його слів, мова про те, що Україна повинна, як і будь-яка інша країна, забезпечити сховища для зберігання відповідних вакцин.
"Другий елемент, який ми повинні врахувати – вакцина буде надаватись Європейським Союзом через державу-члена, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться, з нашими польськими колегами, що це може бути Польща", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський закликав послів та дипломатів долучитись до перемовин щодо отримання вакцини від COVID-19 у січні-лютому 2021 року.