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ЄС розробляє механізм надання Україні вакцин від коронавірусу, але є і погана новина – посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз розробляє механізм надання третім країнам, включно з Україною, вакцини від коронавірусу. Водночас, для їх безпечного використання - необхідно забезпечити умови зберігання препарату. Про це сказав представник України при ЄС, посол Микола Точицький на онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

ЄС розробляє механізм надання Україні вакцин від коронавірусу, але є і погана новина – посол

"Європейський союз наразі розробляє механізм надання третім країнам вакцини, або ж продажу, що передбачено у кожній із шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. Ми як країна є у пріоритеті, мінімум, виділення тієї кількості вакцини у першу чергу для лікарів і населення більш похилого віку. Це хороша новина. Механізм розробляється, і я думаю, він буде готовий десь до середини січня. Паршива новина – щодо вимоги зберігання і транспортування цієї вакцини", - сказав Точицький.

З його слів, мова про те, що Україна повинна, як і будь-яка інша країна, забезпечити сховища для зберігання відповідних вакцин.

"Другий елемент, який ми повинні врахувати – вакцина буде надаватись Європейським Союзом через державу-члена, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться, з нашими польськими колегами, що це може бути Польща", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський закликав послів та дипломатів долучитись до перемовин щодо отримання вакцини від COVID-19 у січні-лютому 2021 року.

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