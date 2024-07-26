Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении первых 1,5 млрд евро от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины, пишет УНН.

ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы перечисляем 1,5 миллиарда евро поступлений от обездвиженных российских активов на оборону и восстановление Украины - написала фон дер Ляйен в X.

Она подчеркнула, что «нет лучшего символа или использования денег кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

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