Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен сообщила о перечислении 1,5 млрд евро из замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Средства поступят сегодня, как отметила глава Еврокомиссии в соцсети X.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении первых 1,5 млрд евро от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины, пишет УНН.
ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы перечисляем 1,5 миллиарда евро поступлений от обездвиженных российских активов на оборону и восстановление Украины
Она подчеркнула, что «нет лучшего символа или использования денег кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».
Euroclear анонсував перший транш у 1,55 млрд євро від активів рф для України у липні19 июля 2024, 11:19 • 26296 просмотров