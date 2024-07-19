Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 млрд евро от доходов с арестованных российских активов в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года, сообщили в депозитарии в пятницу, пишет УНН.

В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о непредвиденных взносах - говорится в сообщении.

"Euroclear... вскоре осуществит первый платеж в размере 1,55 миллиарда евро в Европейский фонд для Украины", - отметила главный исполнительный директор Euroclear Валери Урбен.

Указано, что "это добавляется к 836 миллионам евро корпоративных налогов на прибыль, связанный с российскими активами", которые должны быть уплачены бельгийскому государству в первом полугодии 2024 года.

На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян