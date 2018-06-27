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ЕС ожидает результатов работы антикоррупционных учреждений Украины - Могерини

ЕС ожидает результатов работы антикоррупционных учреждений Украины - Могерини

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Европейский Союз приветствует принятие правительством Украины закона об Антикоррупционном суде. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене, передает УНН.

"Очень рада, что закон о создании Антикоррупционного суда был одобрен, поздравляю вас с этим. Как только будет создан этот суд, Украина будет отвечать тем стандартам, которые рекомендует Венецианская комиссия. Это очень важно, особенно учитывая переходный этап для того, чтобы Антикоррупционный суд справлялся с теми делами, которые уже накопились. Этого элемента очень не хватало в целой системе. Другие институты, включая Национальное антикоррупционное бюро, были созданы и имеют хорошую репутацию. Все эти институты, включая антикоррупционную прокуратуру и НАПК, которые необходимы для того, чтобы преодолеть коррупцию, должны быть независимыми", - заявила Могерини.

"Антикоррупционные институты должны показывать результат включая известные дела, например дело ПриватБанка - оно ​​не закончено, где-то миллиард был потерян. Антикоррупционные активисты, гражданские организации играют большую роль, и именно поэтому мы отмечаем, что декларирование для них должны быть отменено", - сказала представительница ЕС.

Борьба с коррупцией и совершенствование верховенства права не только будет отвечать требованиям украинских граждан, отметила она.

"Я помню, 4 года это были основные требования. Но так же это будет способствовать бизнес-среде, привлекать инвестиции - в том числе зарубежные, и обеспечит эффективное выполнение безвизовых законов", - добавила она.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов для ускорения имплементации закона о Высший антикоррупционный суд.

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