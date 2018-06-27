ЄС очікує на результати роботи антикорупційних установ України - Могеріні

"Дуже рада, що закон про створення Антикорупційного суду був схвалений, вітаю вас із цим. Як тільки буде створений цей суд, Україна буде відповідати тим стандартам, які рекомендує Венеційська комісія. Це дуже важливо, особливо з огляду на перехідний етап для того, щоб Антикорупційний суд справлявся з тими справами, які вже накопичились. Цього елементу дуже бракувало в цілій системі. Інші інституції, включно з Національним антикорупційним бюро, були створені і мають гарну репутацію. Всі ці інституції, включно з Антикорупційною прокуратурою і НАЗК, які необхідні для того щоб подолати корупцію, мають бути незалежними", - заявила Могеріні.



"Антикорупційні інституції мають показувати результат включно з відомими справами, наприклад справа ПриватБанку - вона не закінчена, десь мільярд було втрачено. Антикорупційні активісти, громадянські організації грають велику роль, і саме тому ми відзначаємо, що декларування для них має бути скасовано", - сказала представниця ЄС.



Боротьба з корупцією і вдосконалення верховенства права не лише відповідатиме вимогам українських громадян, зазначила вона.



"Я пам’ятаю, 4 роки це були основні вимоги. Але так само це сприятиме бізнес-середовищу, привертатиме інвестиції – у тому числі закордонні, і забезпечить ефективне виконання безвізових законів", - додала вона.



Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародних партнерів давати свої рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів для пришвидшення імплементації закону про Вищий антикорупційний суд.