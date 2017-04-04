ЕС предоставил Украине транш в размере 600 млн евро - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Европейский союз выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Сегодня ЕС выделил второй транш в 600 млн евро как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", - написал он.
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Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша МВФ до конца второго квартала этого года.