ЕС предоставил Украине транш в размере 600 млн евро - П.Порошенко

"Сегодня ЕС выделил второй транш в 600 млн евро как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", - написал он.

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Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша МВФ до конца второго квартала этого года.