ЄС надав Україні транш у розмірі 600 млн євро - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Європейський союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Сьогодні ЄС виділив другий транш у 600 млн євро як частину макрофінансової допомоги для стабілізації та реформування економіки", - написав він.
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Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує на отримання чергового траншу МВФ до кінця другого кварталу цього року.