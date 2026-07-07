ЕС мобилизует до 800 млрд евро на оборону до 2030 года - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Европейский Союз мобилизует до 800 млрд евро на укрепление оборонного сектора до 2030 года в рамках программы Rearm Europe. Отдельно предусмотрено 150 млрд евро на совместные оборонные закупки.
Европейский Союз мобилизует до 800 млрд евро на укрепление оборонного сектора к 2030 году в рамках программы Rearm Europe. Об этом во время саммита НАТО заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
Детали
По ее словам, ЕС существенно увеличивает инвестиции в оборону на фоне современных вызовов безопасности.
Европейский Союз действительно значительно усиливает свои усилия. У нас есть программа Rearm Europe, которая мобилизует до 800 миллиардов евро к 2030 году
Она добавила, что отдельно предусмотрено 150 млрд евро на совместные оборонные закупки.
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