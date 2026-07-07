ЕС мобилизует до 800 млрд евро на оборону до 2030 года - фон дер Ляйен

$44.560.0150.870.15
ukenru
12:02 • 1732 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
11:19 • 9664 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
10:45 • 23550 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
08:52 • 21045 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
07:52 • 47215 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
7 июля, 06:01 • 49409 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
7 июля, 05:30 • 50328 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
7 июля, 05:07 • 44234 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
7 июля, 03:52 • 25384 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 39735 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.8м/с
46%
745мм
Популярные новости
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express7 июля, 02:55 • 31527 просмотра
Что празднуют 7 июля в Украине и мире7 июля, 03:33 • 26096 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 45569 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo09:20 • 25743 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 21135 просмотра
публикации
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 5878 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07:52 • 47215 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 46370 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 49409 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 7 июля, 05:30 • 50328 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Румыния
Молдова
Автономная Республика Крым
Крым
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 21946 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 40543 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 40781 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 83311 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 92276 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

ЕС мобилизует до 800 млрд евро на оборону до 2030 года - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Европейский Союз мобилизует до 800 млрд евро на укрепление оборонного сектора до 2030 года в рамках программы Rearm Europe. Отдельно предусмотрено 150 млрд евро на совместные оборонные закупки.

ЕС мобилизует до 800 млрд евро на оборону до 2030 года - фон дер Ляйен

Европейский Союз мобилизует до 800 млрд евро на укрепление оборонного сектора к 2030 году в рамках программы Rearm Europe. Об этом во время саммита НАТО заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

По ее словам, ЕС существенно увеличивает инвестиции в оборону на фоне современных вызовов безопасности.

Европейский Союз действительно значительно усиливает свои усилия. У нас есть программа Rearm Europe, которая мобилизует до 800 миллиардов евро к 2030 году

- сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что отдельно предусмотрено 150 млрд евро на совместные оборонные закупки.

НАТО увеличит подготовку операторов дронов в пять раз к 2027 году - Рютте07.07.26, 13:02 • 2022 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира