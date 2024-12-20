ЕС изменил подход: «россия не должна победить»

Европейский Союз заявил, что россия не должна победить в войне против Украины. Такая формулировка впервые появилась в выводах Европейского совета по итогам саммита, который состоялся при участии президента Владимира Зеленского, а затем без него, как того требует протокол ЕС.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Этот текст был согласован всеми 27 странами-членами Союза, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил источник DW, внесению этой фразы предшествовали длительные дискуссии.

Для всех стран ЕС это означает то же самое, что и «Украина должна победить». Однако важно было четко указать именно на Россию, и этот сигнал прежде всего адресован нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации - пояснил дипломат.

Заявление также отражает новый уровень самокритичности Евросоюза. В документе говорится, что Европейский совет пересмотрел меры по военной поддержке Украины и призвал к их «немедленному усилению». Эта срочность, которую с начала войны подчеркивал Киев, почти через три года нашла отражение в директивах ЕС.

Еще во время подготовки к саммиту и по прибытии мы четко почувствовали новое ощущение решимости и единства среди 27 лидеров - заявил один из дипломатов.

Новую настройку подтвердил и глава Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, в зале заседаний царила «твердая решимость».

Саммит, который обычно длится два дня, ему удалось завершить за один, сосредоточившись на стратегии, а не на длительных дискуссиях по формулировкам.

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