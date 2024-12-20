ЕС изменил подход: «россия не должна победить»
Киев • УНН
Европейский совет впервые официально заявил, что «Россия не должна победить» в войне против Украины. Все 27 стран-членов ЕС согласовали новую формулировку и призвали к немедленному усилению военной поддержки.
Европейский Союз заявил, что россия не должна победить в войне против Украины. Такая формулировка впервые появилась в выводах Европейского совета по итогам саммита, который состоялся при участии президента Владимира Зеленского, а затем без него, как того требует протокол ЕС.
Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Этот текст был согласован всеми 27 странами-членами Союза, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил источник DW, внесению этой фразы предшествовали длительные дискуссии.
Для всех стран ЕС это означает то же самое, что и «Украина должна победить». Однако важно было четко указать именно на Россию, и этот сигнал прежде всего адресован нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации
Заявление также отражает новый уровень самокритичности Евросоюза. В документе говорится, что Европейский совет пересмотрел меры по военной поддержке Украины и призвал к их «немедленному усилению». Эта срочность, которую с начала войны подчеркивал Киев, почти через три года нашла отражение в директивах ЕС.
Еще во время подготовки к саммиту и по прибытии мы четко почувствовали новое ощущение решимости и единства среди 27 лидеров
Новую настройку подтвердил и глава Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, в зале заседаний царила «твердая решимость».
Саммит, который обычно длится два дня, ему удалось завершить за один, сосредоточившись на стратегии, а не на длительных дискуссиях по формулировкам.
Ранее
Новый председатель Евросовета заверил, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько это понадобится.