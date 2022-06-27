ЕС готовится к «серьезному сбою» в поставках российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. «Вероятный серьезный сбой» в поставках газа в Европейский Союз с россии, заявила в понедельник комиссар по энергетике Кадри Симсон, призвав страны усилить свою готовность. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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«С самого начала вторжения россии в Украину мы знали, что возможен очень серьезный срыв, и теперь это кажется вероятным. Мы провели большую важную работу, чтобы быть готовыми к этому. Но сейчас пора активизировать ее», — заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран-членов ЕС.
«Ситуация усугубляется. Хотя поставки газа в страны-члены гарантированы, риски безопасности поставок выше, чем когда-либо», — добавила она, отметив, что экспорт российского газа в ЕС вдвое меньше, чем год назад.
Детали
Однако она отметила, что риски безопасности поставок «не являются немедленными», и европейская газовая система «хорошо отреагировала и до сих пор была способна поглотить сокращение».
Симсон сказала, что Европейская комиссия предложит план ЕС по подготовке к дальнейшим газовым потрясениям в июле, поскольку россия уже сократила или сократит еще больше поставки в 12 из 27 стран-членов блока ЕС.