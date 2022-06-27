ЄС готується до «серйозного збою» у постачанні російського газу

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«З самого початку вторгнення росії в Україну ми знали, що можливий дуже серйозний зрив, і тепер це видається ймовірним. Ми провели велику важливу роботу, щоб бути готовими до цього. Але зараз настав час активізувати її», — заявила комісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС.

«Ситуація погіршується. Хоча постачання газу до країн-членів наразі гарантовано, ризики безпеки поставок вищі, ніж будь-коли», — додала вона, зазначивши, що експорт російського газу до ЄС вдвічі менший, ніж рік тому.

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Проте вона зазначила, що ризики безпеки поставок «не є негайними», і європейська газова система «добре відреагувала і досі була здатна поглинути скорочення».

Сімсон сказала, що Європейська комісія запропонує план ЄС щодо підготовки до подальших газових потрясінь у липні, оскільки росія вже скоротила або скоротить ще більше постачання до 12 із 27 країн-членів блоку ЄС.