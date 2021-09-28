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ЕС готов содействовать обсуждению продления транзита через Украину - Еврокомиссия

ЕС готов содействовать обсуждению продления транзита через Украину - Еврокомиссия

Киев  •  УНН

 • 33301 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Европейский Союз готов содействовать обсуждению продления соглашения о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Еврокомиссии.

Цитата:

“Украина является надежной транзитной страной, и ЕС содействовал заключению текущего транзитного соглашения, которое действует до 2024 года на основе энергоправил ЕС, применяемых в Украине. ЕС готов содействовать обсуждению продления этого транзитного соглашения”, — заявили в ЕК.

“В то же время ЕС интенсивно работает с Украиной, чтобы поддержать ее переход к более чистым и более локальным источникам энергии, таким как ветер и солнечная энергия, в соответствии с нашим взаимодействием со странами-партнерами по Европейскому зеленому соглашение”, — сообщили в пресс-службе.

Что было ранее

Российский “Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода “Северный поток-2” в Германию 10 сентября.

В то же время, “поток” пока не будет запущен в эксплуатацию. Оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который сейчас рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Отметим, что, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая уходит с поста, правительство Германии поддерживает проект “Северный поток-2”, но при этом видит свою задачу в сохранении транзита газа через Украину.

Ранее Украина и Германия провели консультации, на которых обсуждался в том числе и транзитный вопрос.

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