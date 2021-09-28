ЄС готовий сприяти обговоренню продовження транзиту через Україну - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Європейський Союз готовий сприяти обговоренню продовження угоди про транзит газу через територію України після 2024 року. Про це повідомили УНН в пресслужбі Єврокомісії.
Цитата:
“Україна є надійною транзитною країною, і ЄС сприяв укладенню поточної транзитної угоди, яка діє до 2024 року на основі енергоправил ЄС, які застосовуються в Україні. ЄС готовий сприяти обговоренню продовження цієї транзитної угоди”, - заявили в ЄК.
“Водночас ЄС інтенсивно працює з Україною, щоб підтримати її перехід до чистіших і більш локальних джерел енергії, таких як вітер і сонячна енергія, відповідно до нашої взаємодієї з країнами-партнерами по Європейській зеленій угоді”, — повідомили в пресслужбі.
Що було раніше
Російський “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2” до Німеччини 10 вересня.
Водночас, “потік” поки не буде запущений в експлуатацію. Оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Зауважимо, що, за словами канцлера ФРН Ангели Меркель, яка йде з посади, уряд Німеччини підтримує проект “Північний потік-2”, але при цьому бачить своє завдання в збереженні транзиту газу через Україну.
Раніше Україна і Німеччина провели консультації, на яких обговорювалося зокрема і транзитний питання.