ЄС готовий сприяти обговоренню продовження транзиту через Україну - Єврокомісія

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“Україна є надійною транзитною країною, і ЄС сприяв укладенню поточної транзитної угоди, яка діє до 2024 року на основі енергоправил ЄС, які застосовуються в Україні. ЄС готовий сприяти обговоренню продовження цієї транзитної угоди”, - заявили в ЄК.

“Водночас ЄС інтенсивно працює з Україною, щоб підтримати її перехід до чистіших і більш локальних джерел енергії, таких як вітер і сонячна енергія, відповідно до нашої взаємодієї з країнами-партнерами по Європейській зеленій угоді”, — повідомили в пресслужбі.

Що було раніше

Російський “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2” до Німеччини 10 вересня.



Водночас, “потік” поки не буде запущений в експлуатацію. Оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Зауважимо, що, за словами канцлера ФРН Ангели Меркель, яка йде з посади, уряд Німеччини підтримує проект “Північний потік-2”, але при цьому бачить своє завдання в збереженні транзиту газу через Україну.

Раніше Україна і Німеччина провели консультації, на яких обговорювалося зокрема і транзитний питання.



