"еРабота" приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Государственная программа "еРабота" приобретает все большую популярность. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев и назвал Топ-3 направления и регионы-лидеры, передает УНН.
Детали
Гетманцев в Telegram напомнил, с 1 июля в рамках Плана восстановления Украины была запущена новая программа "еРабота".
Ее цель – создание новых рабочих мест и расширение производств за счет грантовой поддержки от государства.
К середине августа, всего за полтора месяца от старта, на Программу подано уже более 7,5 тысяч заявок.
Государство поддерживает грантами следующие направления:
финансирование создания/развития любого вида бизнеса – до 250 тысяч гривен;
создание новых перерабатывающих предприятий;
создание новых садов и теплиц;
закупка сырья, материалов, комплектующих и прочего, что требуется для производства товаров услуг.
Выделенные на программу "еРабота" из резервного фонда первые 103 млн грн пойдут на:
создание новых малых и микробизнесов (74 млн грн);
проекты в сфере садоводства (29 млн грн).
Среди Топ-3 направлений, которые пользуются популярностью среди заявителей:
– открытие кафе и кофеен (10,7%);
– создание предприятий розничной торговли (8,0%);
– бизнесы в индустрии красоты (4,7%).
Регионы-лидеры, откуда поступило больше всего заявок:
Киев и Киевская область (31%);
Днепропетровская область (9%);
Львовская область (7%).
Добавим
"Принять участие в Программе "еРабота" очень просто – все в электронном виде, через Портал "Дія". Государство и дальше в эти сложные времена будет поддерживать бизнес!" – написал Гетманцев.