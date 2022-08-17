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"еРабота" приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры

Киев • УНН

 • 120068 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Государственная программа "еРабота" приобретает все большую популярность. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев и назвал Топ-3 направления и регионы-лидеры, передает УНН.

"еРабота" приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры

Детали

Гетманцев в Telegram напомнил, с 1 июля в рамках Плана восстановления Украины была запущена новая программа "еРабота".

Ее цель – создание новых рабочих мест и расширение производств за счет грантовой поддержки от государства.
К середине августа, всего за полтора месяца от старта, на Программу подано уже более 7,5 тысяч заявок.

Государство поддерживает грантами следующие направления:

финансирование создания/развития любого вида бизнеса – до 250 тысяч гривен;

создание новых перерабатывающих предприятий;

создание новых садов и теплиц;

закупка сырья, материалов, комплектующих и прочего, что требуется для производства товаров услуг.

Выделенные на программу "еРабота" из резервного фонда первые 103 млн грн пойдут на:

создание новых малых и микробизнесов (74 млн грн);

проекты в сфере садоводства (29 млн грн).

Среди Топ-3 направлений, которые пользуются популярностью среди заявителей:

– открытие кафе и кофеен (10,7%);

– создание предприятий розничной торговли (8,0%);

– бизнесы в индустрии красоты (4,7%).

Регионы-лидеры, откуда поступило больше всего заявок:

Киев и Киевская область (31%);

Днепропетровская область (9%);

Львовская область (7%).

Добавим

"Принять участие в Программе "еРабота" очень просто – все в электронном виде, через Портал "Дія". Государство и дальше в эти сложные времена будет поддерживать бизнес!" – написал Гетманцев.

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