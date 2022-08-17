"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та регіони-ледери
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Державна програма "єРобота" набуває усе більшої популярності. На цьому наголосив народний депутат Данило Гетманцев і назвав Топ-3 напрями та регіони-лідери, передає УНН.
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Гетманцев у Telegram нагадав, з 1 липня у рамках Плану відновлення України було запущено нову програму «єРобота».
Її мета – створення нових робочих місць та розширення виробництв за рахунок грантової підтримки від держави.
На середину серпня, усього за півтора місяці від старту, на Програму подано вже понад 7,5 тисяч заявок.
Держава підтримує грантами наступні напрями:
фінансування створення / розвитку будь-якого виду бізнесу - до 250 тисяч гривень;
створення нових переробних підприємств;
створення нових садів і теплиць;
закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та іншого, що потрібно для виробництва товарів на послуг.
Виділені на програму "єРобота" з резервного фонду перші 103 млн грн підуть на:
створення нових малих і мікро-бізнесів (74 млн грн);
проекти у сфері садівництва (29 млн грн).
Серед Топ-3 напрямів, які користуються популярністю серед заявників:
- відкриття кафе і кав’ярень (10,7%);
- створення підприємств роздрібної торгівлі (8,0%);
- бізнеси в індустрії краси (4,7%).
Регіони-лідери, звідки надійшло найбільше заявок:
Київ та Київська область (31%);
Дніпропетровська область (9%);
Львівська область (7%).
Додамо
"Взяти участь у Програмі "єРобота" дуже просто – усе в електронному вигляді, через Портал "Дія". Держава й надалі у ці складні часи підтримуватиме бізнес!" - написав Гетманцев.