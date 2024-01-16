Ермак в Давосе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии

На полях Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

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В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана аль-Сауда стороны обсудили дальнейшие шаги по активизации двусторонних отношений в различных сферах говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили гуманитарным вопросам.

Андрей Ермак отметил, что принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд стал первым главой МИД Саудовской Аравии, который посетил Украину с официальным визитом.

Хочу поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за неравнодушие к судьбе наших людей. Мы высоко ценим все то, что делает для нашего народа Саудовская Аравия и наш настоящий друг Фейсал бин Фархан аль-Сауд сказал руководитель Офиса президента.

По результатам встречи стороны договорились о продолжении работы делегаций обеих стран завтра на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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