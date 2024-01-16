Єрмак у Давосі зустрівся з міністром закордонних справ Саудівської Аравії
Київ • УНН
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, зустрівся з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Вони обговорили активізацію двосторонніх відносин та гуманітарні питання.
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
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У продовження діалогу президента України Володимира Зеленського та Спадкоємного принца, Прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана аль-Сауда сторони обговорили подальші кроки з активізації двосторонніх відносин у різних сферах
Окрему увагу співрозмовники приділили гуманітарним питанням.
Андрій Єрмак зазначив, що принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд став першим головою МЗС Саудівської Аравії, який відвідав Україну з офіційним візитом.
Хочу подякувати Королівству Саудівська Аравія за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за небайдужість до долі наших людей. Ми високо цінуємо все те, що робить для нашого народу Саудівська Аравія та наш справжній друг Фейсал бін Фархан аль-Сауд
За результатами зустрічі сторони домовилися про продовження роботи делегацій обох країн завтра на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Обговорили імплементацію Української формули миру: Зеленський поговорив із принцом Саудівської Аравії27.11.23, 17:32 • 27682 перегляди