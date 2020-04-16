Ермак рассказал о работе над освобождением украинцев "из ада плена"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников и мгновенно вносятся коррективы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.