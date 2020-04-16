Єрмак розповів про роботу над звільненням українців "з пекла полону"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів та миттєво вносяться корективи. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
"Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату "всіх на всіх". Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян", – заявив Єрмак.
За його словами, ще рік тому не було активностей щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні Україні вдалося вибудувати ефективну переговорну позицію.
"Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України. Програма звільнення "всіх на всіх" працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів. Миттєво вносяться корективи. Все це – заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону", – наголосив керівник Офісу Президента.
Також повідомляється, що тривають переговори щодо звільнення українців, яких утримують в окупованому Криму та в Росії.
Як повідомлялося, процес обміну завершено у другій локації біля Щастя.
Нагадаємо, Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО.