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Єрмак розповів про роботу над звільненням українців "з пекла полону"

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів та миттєво вносяться корективи. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату "всіх на всіх". Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян", – заявив Єрмак.

За його словами, ще рік тому не було активностей щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні Україні вдалося вибудувати ефективну переговорну позицію.

"Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України. Програма звільнення "всіх на всіх" працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів. Миттєво вносяться корективи. Все це – заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону", – наголосив керівник Офісу Президента.

Також повідомляється, що тривають переговори щодо звільнення українців, яких утримують в окупованому Криму та в Росії.

Як повідомлялося, процес обміну завершено у другій локації біля Щастя.

Нагадаємо, Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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