Ермак рассказал о планах работать в Украине и о поездках на фронт
Киев • УНН
Бывший глава ОП заявил, что планирует работать адвокатом в Украине и в дальнейшем посещать военных.
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что продолжит оставаться в Украине, вести адвокатскую деятельность, а также планирует ездить к военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.
Детали
По словам Ермака, он работает с материалами дела вместе со своими адвокатами. Вместе с тем, он считает сообщение о подозрении в отношении себя необоснованным.
Также Ермак отметил, что на протяжении последних месяцев происходило "беспрецедентное публичное давление" на правоохранительные органы с требованием составить в отношении него сообщение о подозрении.
Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния
Контекст
Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили подозрение в отмывании средств.
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн гривен.
Напомним
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после заседания ВАКС заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения практически постоянно находился на Банковой и выезжал только на фронт или в заграничные командировки.