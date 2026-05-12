Ермак рассказал о планах работать в Украине и о поездках на фронт

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что продолжит оставаться в Украине, вести адвокатскую деятельность, а также планирует ездить к военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

По словам Ермака, он работает с материалами дела вместе со своими адвокатами. Вместе с тем, он считает сообщение о подозрении в отношении себя необоснованным.

Также Ермак отметил, что на протяжении последних месяцев происходило "беспрецедентное публичное давление" на правоохранительные органы с требованием составить в отношении него сообщение о подозрении.

Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния - говорится в сообщении.

Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили подозрение в отмывании средств.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн гривен.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после заседания ВАКС заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения практически постоянно находился на Банковой и выезжал только на фронт или в заграничные командировки.