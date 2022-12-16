Ермак провел переговоры с помощником госсекретаря и послом США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава ОП государства Андрей Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Детали
Ермак отметил, что визит Пайетта в Украину особенно актуален сегодня, в день, когда наша страна подверглась очередным российским ракетным обстрелам.
“Вы лично можете увидеть, в какой атмосфере мы живем, но при этом продолжаем бороться”, — констатировал глава ОП.
От имени президента Владимира Зеленского он поблагодарил США, президента Джо Байдена и Конгресса за поддержку нашей страны. Ермак проинформировал собеседников о последствиях атак государства-террориста на произошедшую сегодня гражданскую инфраструктуру Украины.
По словам руководителя Офиса Президента, наша страна нуждается в оборудовании и другой помощи для быстрого восстановления объектов теплоснабжения и энергетики после ракетных ударов со стороны россии.
“Сейчас украинцы как никогда объединены, демонстрируют стойкость и мужество уже девять месяцев. Чтобы люди не теряли этот дух, необходимо заботиться о качественной поддержке граждан в критические моменты”, — подчеркнул Ермак.
Представители США с своей стороны заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа.
Напомним
16 декабря в результате массированной ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.