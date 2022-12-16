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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Єрмак провів перемовини з помічником держсекретаря та послом США

Єрмак провів перемовини з помічником держсекретаря та послом США

Київ • УНН

 • 484168 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Деталі

Єрмак зазначив, що візит Паєтта в Україну особливо актуальний сьогодні, у день, коли наша країна зазнала чергових російських ракетних обстрілів.

“Ви особисто можете побачити, у якій атмосфері ми живемо, але при цьому продовжуємо боротися”, — констатував очільник Офісу Глави держави.

Від імені президента Володимира Зеленського він подякував США, президенту Джо Байдену та Конгресу за підтримку нашої країни. Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атак держави-терориста на цивільну інфраструктуру України, що відбулися сьогодні.

За словами керівника Офісу Президента, наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об’єктів теплопостачання й енергетики після ракетних ударів з боку росії.

“Нині українці як ніколи об’єднані, демонструють стійкість та мужність уже дев’ять місяців. Щоб люди не втрачали цього духу, необхідно дбати про якісну підтримку громадян у критичні моменти”, — наголосив Єрмак.

Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу.

Нагадаємо 

16 грудня внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.

Українські Національні Новини

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