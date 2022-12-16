Єрмак провів перемовини з помічником держсекретаря та послом США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Деталі
Єрмак зазначив, що візит Паєтта в Україну особливо актуальний сьогодні, у день, коли наша країна зазнала чергових російських ракетних обстрілів.
“Ви особисто можете побачити, у якій атмосфері ми живемо, але при цьому продовжуємо боротися”, — констатував очільник Офісу Глави держави.
Від імені президента Володимира Зеленського він подякував США, президенту Джо Байдену та Конгресу за підтримку нашої країни. Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атак держави-терориста на цивільну інфраструктуру України, що відбулися сьогодні.
За словами керівника Офісу Президента, наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об’єктів теплопостачання й енергетики після ракетних ударів з боку росії.
“Нині українці як ніколи об’єднані, демонструють стійкість та мужність уже дев’ять місяців. Щоб люди не втрачали цього духу, необхідно дбати про якісну підтримку громадян у критичні моменти”, — наголосив Єрмак.
Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу.
Нагадаємо
16 грудня внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.