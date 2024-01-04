Ермак провел телефонный разговор с британским Премьером: о чем говорили
Киев • УНН
Ермак обсудил с советником по национальной безопасности Великобритании предстоящую встречу в Давосе, гарантии безопасности и последствия российских обстрелов. Они отметили важность усиления противовоздушной обороны Украины.
Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. О ходе этого разговора сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.
Детали
По данным Офиса Президента Украины, собеседники обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая должна состояться в январе в Давосе.
Андрей Ермак лично отметил совместную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7.
Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины подробно проинформировал британского политика о последствиях недавних массированных обстрелов украинских городов и сел, которые осуществила Россия в период новогодних праздников. Андрей Ермак акцентировал, что из-за этих атак погибли десятки украинцев и более 150 получили ранения.
Стороны согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Великобритания.
В заключение руководитель Офиса Президента поблагодарил правительство и народ Великобритании за всю оборонную помощь нашему государству и лидерство в поддержке Украины в борьбе за свободу, демократию и безопасность в Европе.
Ермак провел телефонный разговор с британским Премьером: о чем говорили
Ермак обсудил с советником по национальной безопасности Великобритании предстоящую встречу в Давосе, гарантии безопасности и последствия российских обстрелов. Они отметили важность усиления противовоздушной обороны Украины.
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