Ермак провел телефонный разговор с британским Премьером: о чем говорили

Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. О ходе этого разговора сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

По данным Офиса Президента Украины, собеседники обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая должна состояться в январе в Давосе.

Андрей Ермак лично отметил совместную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины подробно проинформировал британского политика о последствиях недавних массированных обстрелов украинских городов и сел, которые осуществила Россия в период новогодних праздников. Андрей Ермак акцентировал, что из-за этих атак погибли десятки украинцев и более 150 получили ранения.

Стороны согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Великобритания.

В заключение руководитель Офиса Президента поблагодарил правительство и народ Великобритании за всю оборонную помощь нашему государству и лидерство в поддержке Украины в борьбе за свободу, демократию и безопасность в Европе.