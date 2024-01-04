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Єрмак провів телефонну розмову з британським Прем’єром: про що говорили

Єрмак провів телефонну розмову з британським Прем’єром: про що говорили

Київ • УНН

 • 42833 перегляди

Єрмак обговорив з радником з національної безпеки Великої Британії майбутню зустріч у Давосі, гарантії безпеки та наслідки російських обстрілів. Вони наголосили на посиленні протиповітряної оборони України.

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Про перебіг цієї розмови повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Деталі

За даними Офісу Президента України, співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, що має відбутись у січні в Давосі.

Андрій Єрмак особисто відзначив спільну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Крім того, керівник Офісу Президента України докладно поінформував британського політика про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснила росія у період новорічних свят. Андрій Єрмак акцентував, що через ці атаки загинули десятки українців та понад 150 зазнали поранення.

Сторони погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія.  

На останок керівник Офісу Президента подякував уряду й народу Великої Британії за всю оборонну допомогу нашій державі та лідерство в підтримці України в боротьбі за свободу, демократію та безпеку у Європі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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