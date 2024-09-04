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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 20:35  •  3337 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с американской делегацией и обсудил ситуацию с безопасностью в Украине. Стороны рассмотрели вопрос российских атак, ситуацию на фронте, применение F-16 и потребности в дополнительных средствах обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал американскую делегацию во главе с первым заместителем советника президента США по нацбезопасности Джоном Файнер о ситуации с безопасностью и регулярных ракетных атаках РФ по территории Украины, сообщает сайт главы государства, передает УНН

Детали

«Мы хотим предоставить вам исчерпывающую информацию. Потому что вы знаете: позиция президента Зеленского, что США - наши друзья, мы стратегические партнеры и мы хотим быть максимально открыты, поскольку без доверия невозможно двигаться вместе к победе Украины. И, конечно, мы благодарны народу и правительству США, президенту Байдену за оказанную помощь», - цитирует пресс-служба слова Ермака.

Ермак отметил российские атаки с последующими гибелью десятков гражданских лиц и сотнями раненых, в частности, в Полтаве и Львове.

В свою очередь, командующий Объединенных сил ВСУ и ОСУВ «Хортица» Андрей Гнатов рассказал о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, а также об операции в Курской области.

А временно исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко проинформировал о применении F-16, тактике российских обстрелов и потребности Украины в дополнительных средствах ПВО, ЗРК, ракетах, средствах радиоэлектронной разведки.

Кроме того, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о возможностях украинского оборонного сектора, текущем и потенциальном сотрудничестве с американскими компаниями по совершенствованию возможностей Сил обороны Украины, а также о потребностях в запчастях и деталях.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула необходимость усиления экспортного контроля для того, чтобы критические технологии западного производства не попадали в РФ (в том числе и через третьи страны), а также оказания санкционного давления на предприятия металлургической отрасли России.

А советник-уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк обратил внимание на корреляцию введенных санкций и макроэкономических показателей врага. Он отметил целесообразность усиления санкций в финансовой сфере для предотвращения проведения Россией трансграничных транзакций. Кроме того, по его словам, необходимо принять меры по дальнейшему ограничению распространения российской нефти и работы «Росатома».

Єрмак обговорив з американськими експертами спільне виробництво зброї31 августа 2024, 19:08 • 80889 просмотров

Лилия Подоляк

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