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Єрмак проінформував делегацію США про безпекову ситуацію в Україні

Єрмак проінформував делегацію США про безпекову ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 89809 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з американською делегацією та обговорив безпекову ситуацію в Україні. Сторони розглянули питання російських атак, ситуацію на фронті, застосування F-16 та потреби в додаткових засобах оборони.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував американську делегацію на чолі з першим заступником радника президента США з нацбезпеки Джоном Файнер про безпекову ситуацію і регулярні ракетні атаки РФ по території України, повідомляє сайт глави держави, передає УНН

Деталі

"Ми хочемо надати вам вичерпну інформацію. Тому що ви знаєте: позиція президента Зеленського, що США - наші друзі, ми стратегічні партнери і ми хочемо бути максимально відкриті, оскільки без довіри неможливо рухатися разом до перемоги України. І, звісно, ми вдячні народу та уряду США, президенту Байдену за надану допомогу", - цитує пресслужба слова Єрмака.

Єрмак наголосив на російських атаках із подальшими загибелями десятків цивільних осіб і сотнями поранених, зокрема, у Полтаві та Львові.

Своєю чергою, командувач Об'єднаних сил ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" Андрій Гнатов розповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, а також про операцію в Курській області.

А тимчасовий виконувач обов'язків командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко проінформував про застосування F-16, тактику російських обстрілів і потреби України в додаткових засобах ППО, ЗРК, ракетах, засобах радіоелектронної розвідки.

Крім того, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про можливості українського оборонного сектору, поточну та потенційну співпрацю з американськими компаніями щодо удосконалення спроможностей Сил оборони України, а також про потреби в запчастинах і деталях.

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила на необхідності посилення експортного контролю для того, щоб критичні технології західного виробництва не потрапляли до РФ (зокрема й через треті країни), а також чинення санкційного тиску на підприємства металургійної галузі Росії.

А радник-уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк звернув увагу на кореляцію запроваджених санкцій і макроекономічних показників ворога. Він наголосив на доцільності посилення санкцій у фінансовій сфері для запобігання проведенню Росією транскордонних транзакцій. Крім того, за його словами, необхідно вжити заходів щодо подальшого обмеження розповсюдження російської нафти та роботи "Росатома".

Єрмак обговорив з американськими експертами спільне виробництво зброї31.08.24, 22:08 • 81210 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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