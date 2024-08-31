Єрмак обговорив з американськими експертами спільне виробництво зброї
Київ • УНН
Голова ОПУ Андрій Єрмак зустрівся з делегацією американських військових експертів. Обговорювалися перспективи співпраці у виробництві зброї та посилення української ППО на тлі російських атак.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч із делегацією американських військових та безпекових експертів на чолі з віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграмі, передає УНН.
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У зустрічі також взяли участь міністр оборони України Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький та радниця Андрія Єрмака Дарія Зарівна.
Під час обговорення основною темою стали перспективи співпраці у спільному виробництві зброї. Сторони поділилися своїм баченням та обмінялися рекомендаціями щодо подальших кроків у цьому напрямі.
Андрій Єрмак підкреслив важливість посилення української протиповітряної оборони, особливо на тлі систематичних атак з боку Росії, яка цього тижня здійснила понад 400 ударів по Україні ракетами та дронами.
"Росія продовжує системно знищувати енергетичну інфраструктуру нашої держави. Лише цього тижня РФ вдарила по Україні понад 400 різними ракетами та дронами", — зазначив Єрмак.
Голова Офісу Президента також наголосив на необхідності підтримки партнерів для збільшення темпів виробництва зброї великої дальності, зокрема ударних безпілотників та крилатих ракет, що є критично важливим для захисту української інфраструктури та національної безпеки.
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