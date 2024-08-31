Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о встрече с делегацией американских военных и экспертов по безопасности во главе с вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко. Об этом Андрей Ермак сообщил в своем телеграмме, передает УНН.

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Во встрече также приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, заместитель министра обороны Александр Балануца, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николай Шевцов, заместитель руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и советник Андрея Ермака Дарья Заривная.

Во время обсуждения основной темой стали перспективы сотрудничества в совместном производстве оружия. Стороны поделились своим видением и обменялись рекомендациями относительно дальнейших шагов в этом направлении.

Андрей Ермак подчеркнул важность усиления украинской противовоздушной обороны, особенно на фоне систематических атак со стороны России, которая на этой неделе осуществила более 400 ударов по Украине ракетами и дронами.

«Россия продолжает системно уничтожать энергетическую инфраструктуру нашего государства. Только на этой неделе РФ ударила по Украине более 400 различными ракетами и дронами», - отметил Ермак.

Глава Офиса Президента также отметил необходимость поддержки партнеров для увеличения темпов производства оружия большой дальности, в частности ударных беспилотников и крылатых ракет, что является критически важным для защиты украинской инфраструктуры и национальной безопасности.

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