Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания с председателями областных государственных администраций представил своих новых заместителей - Ирину Верещук и Виктора Микиту, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Виктор Микита будет работать с регионами и продолжит то, чем занимался Алексей Кулеба. А Ирина Верещук будет сконцентрирована на вопросах, которыми занималась на должности в правительстве: внутренне перемещенные граждане, дети и защита их прав, в частности тех детей, которые находятся в прифронтовых регионах, и все гуманитарные вопросы", - рассказал глава Офиса Главы государства.

Ермак отдельно отметил важность усиления работы Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, который должен обеспечивать качественную коммуникацию с общинами. Он также отметил, что необходимо развивать сотрудничество между регионами Украины и стран-партнеров, прежде всего США, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

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Микита назвал приоритетными направлениями для себя работу с прифронтовыми регионами и наработки коммуникации со всеми областями для оперативного решения вопросов, в частности по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержки бизнеса.

"Планирую встретиться с каждым главой областной администрации - уже разработан график встреч, - чтобы понять проблемы каждого региона. Важно также создать коммуникацию с Кабинетом Министров. И хочу внести определенные изменения в подходы к проведению Конгресса для улучшения коммуникации", - сказал он.

Верещук отметила, что будет заниматься помощью ВПЛ и детям, проживающим вблизи линии фронта, а также работать над реинтеграцией детей, возвращенных из депортации.

"Отдельный чрезвычайно важный трек - это ветераны. Они будут в топе президентского и нашего внимания. Уверена, что вместе с новым министром по делам ветеранов мы сумеем дать новый импульс ветеранской политике", - добавила она.