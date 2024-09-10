Єрмак представив нових заступників і розповів про напрями їхньої роботи
Київ • УНН
Андрій Єрмак представив Ірину Верещук та Віктора Микиту як нових заступників в Офісі Президента. Верещук займатиметься питаннями ВПО та дітей, а Микита працюватиме з регіонами та прифронтовими областями.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час наради з головами обласних державних адміністрацій представив своїх нових заступників – Ірину Верещук та Віктора Микиту, передає УНН із посиланням на ОП.
"Віктор Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався Олексій Кулеба. А Ірина Верещук буде сконцентрована на питаннях, якими займалася на посаді в уряді: внутрішньо переміщені громадяни, діти й захист їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах, та всі гуманітарні питання", – розповів очільник Офісу Глави держави.
Єрмак окремо відзначив важливість посилення роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, який має забезпечувати якісну комунікацію з громадами. Він також наголосив на тому, що необхідно розвивати співпрацю між регіонами України та країн-партнерів, передусім США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
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Микита назвав пріоритетними напрямами для себе роботу з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу.
"Планую зустрітися з кожним головою обласної адміністрації – уже розроблений графік зустрічей, – щоб зрозуміти проблеми кожного регіону. Важливо також створити комунікацію з Кабінетом Міністрів. І хочу внести певні зміни у підходи до проведення Конгресу для покращення комунікації", – сказав він.
Верещук зазначила, що займатиметься допомогою ВПО та дітям, які проживають поблизу лінії фронту, а також працюватиме над реінтеграцією дітей, повернених із депортації.
"Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом із новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці", – додала вона.