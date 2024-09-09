Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпатської ОДА
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОДА. Попереднього очільника Віктора Микиту звільнено та призначено заступником Керівника Офісу Президента.
Президент Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", - йдеться в указі.
Додамо
Білецький з лютого 2021 року був першим заступником голови обласної державної адміністрації.
Доповнення
Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Микиту призначено заступником Керівника Офісу Президента України.