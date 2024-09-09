Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОГА. Предыдущего руководителя Виктора Микиту уволили и назначили заместителем Руководителя Офиса Президента.
Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.
«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича», - говорится в указе.
Добавим
Билецкий с февраля 2021 года был первым заместителем председателя областной государственной администрации.
Дополнение
Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Никита назначен заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.