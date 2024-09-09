Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  100521 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  104884 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  104384 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  100141 просмотра
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  71464 просмотра
публикации
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  71464 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  100141 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  101981 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  104384 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  192249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  19044 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  124334 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  110934 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  117426 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  119485 просмотра
Актуальное
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 17:04  •  4379 просмотра

Read in English

Президент Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОГА. Предыдущего руководителя Виктора Микиту уволили и назначили заместителем Руководителя Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича», - говорится в указе.

Добавим

Билецкий с февраля 2021 года был первым заместителем председателя областной государственной администрации.

Дополнение

Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Никита назначен заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  101981 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  64697 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  90007 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  122716 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  118309 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  116090 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  98195 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  86946 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  70285 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101760 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Популярные

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  71464 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  100141 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  104384 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  104884 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  100521 просмотра

Публикации

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  71464 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  100141 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  101981 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  104384 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  192249 просмотра

Война

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

  •  746 просмотра
На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

  •  10597 просмотра
Защита энергетики от российских ударов и защита позиций на фронте: Зеленский забрал Ставку

Защита энергетики от российских ударов и защита позиций на фронте: Зеленский забрал Ставку

  •  10375 просмотра
Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных: Кипер рассказал подробности встречи с французским дипломатом

Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных: Кипер рассказал подробности встречи с французским дипломатом

  •  12615 просмотра
Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

  •  10618 просмотра

политика

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

  •  746 просмотра
Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

  •  1589 просмотра
Крымская платформа и Саммит первых леди и джентльменов: Зеленский анонсировал два важных события

Крымская платформа и Саммит первых леди и джентльменов: Зеленский анонсировал два важных события

  •  2244 просмотра
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

  •  4678 просмотра
На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

  •  10597 просмотра

Война

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

  •  746 просмотра
На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

  •  10597 просмотра
Защита энергетики от российских ударов и защита позиций на фронте: Зеленский забрал Ставку

Защита энергетики от российских ударов и защита позиций на фронте: Зеленский забрал Ставку

  •  10375 просмотра
Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных: Кипер рассказал подробности встречи с французским дипломатом

Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных: Кипер рассказал подробности встречи с французским дипломатом

  •  12615 просмотра
Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

  •  10618 просмотра

политика

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

  •  746 просмотра
Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

  •  1589 просмотра
Крымская платформа и Саммит первых леди и джентльменов: Зеленский анонсировал два важных события

Крымская платформа и Саммит первых леди и джентльменов: Зеленский анонсировал два важных события

  •  2244 просмотра
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

  •  4678 просмотра
На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

  •  10597 просмотра

Новости Бизнеса

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  13013 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  13082 просмотра
25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  19354 просмотра

Экономика

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

  •  1589 просмотра
Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

  •  12500 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  16431 просмотра
Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

  •  11065 просмотра
Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

  •  12651 просмотра

Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  15822 просмотра
В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

  •  17448 просмотра
В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

  •  18978 просмотра
В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  17764 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  22789 просмотра