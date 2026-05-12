Ермак после суда назвал недопустимым публичное давление на суд и правоохранителей
Киев • УНН
Бывший руководитель ОП Андрей Ермак назвал давление на суд недопустимым после заседания ВАКС. Суд не избрал меру пресечения и продолжит рассмотрение дела.
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после заседания Высшего антикоррупционного суда заявил, что считает недопустимым публичное давление на правоохранительные органы и суд во время расследования дела в отношении него. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Правосудие, расследование должно происходить независимо, без давления, с большим уважением и к правоохранителям, и к судебной власти. Поэтому надо дать возможность, чтобы это происходило без давления
Он добавил, что в последнее время, по его словам, на правоохранительные органы оказывается значительное давление "с разных сторон".
Когда публично каждый день много раз призывают уже к каким-то действиям, я считаю, что это неправильно и в демократическом государстве это недопустимо
Ермак также заявил, что "честно служил стране" с 2019 года.
Не забывайте, пожалуйста, что, начиная с 2019 года, я искренне и честно служил моей стране. Но интересы страны для меня всегда были важнее личных
Кроме того, он прокомментировал ситуацию на фронте и завершение так называемого "перемирия".
К счастью, благодаря работе президента и, в первую очередь, наших героев, ситуация на многих направлениях стабилизировалась. Но вы видите - так называемое перемирие закончилось, все продолжается. Украине нужен мир, которого заслуживают наши люди
В то же время комментировать вопрос поддержки со стороны президента Владимира Зеленского он отказался.
Напомним
ВАКС сегодня не избрал меру пресечения Ермаку - суд заслушал прокурора и часть материалов.