Ермак отрицает любые обвинения против себя

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что отрицает любые обвинения против себя, заявив, что ничего с начала войны не покупал и не арендовал, так как практически с 2022 года жил в ОП, передает корреспондент УНН из зала суда.

Я отрицаю любые обвинения против себя в этом деле. Мое имущество ограничивается только тем, что изложено в моей декларации. Также я хотел бы заметить, что в течение того времени, о котором мы много сегодня говорили, я с 5 утра 24 февраля 2022 года и практически 2,5 года я находился круглосуточно, только выезжая в командировки с Президентом и сотрудниками Офиса, а так я жил там, находился круглосуточно. Поэтому практически не имел возможности где-то бывать, что-то еще делать и так далее - сказал Ермак.

Он добавил, что никогда не давал никаких поручений представлять его в каких-либо делах.

Я ничего не покупал, не арендовал. Я не платил никаких, не платил каких-то денег, потому что находился на государственной службе. Мы слышали много имен, разговоров со стороны представителей обвинения. У меня есть одно имя - Андрей Ермак, которое мне 55 лет назад дали родители. Других имен у меня нет - заявил Ермак.

Он также добавил, что на сегодняшний день он не является госслужащим и имеет право на частную жизнь, и на какое-то общение.

НАБУ и САП подозревают Ермака в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Прокуроры просят для него либо арест, либо залог в 180 млн грн.