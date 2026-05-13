Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзов
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Ермак отрицает любые обвинения против себя

Киев • УНН

Бывший глава ОП отрицает обвинения в легализации 460 млн грн на строительстве. Он заявил, что 2,5 года жил в Офисе и ничего не покупал.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что отрицает любые обвинения против себя, заявив, что ничего с начала войны не покупал и не арендовал, так как практически с 2022 года жил в ОП, передает корреспондент УНН из зала суда. 

Я отрицаю любые обвинения против себя в этом деле. Мое имущество ограничивается только тем, что изложено в моей декларации. Также я хотел бы заметить, что в течение того времени, о котором мы много сегодня говорили, я с 5 утра 24 февраля 2022 года и практически 2,5 года я находился круглосуточно, только выезжая в командировки с Президентом и сотрудниками Офиса, а так я жил там, находился круглосуточно. Поэтому практически не имел возможности где-то бывать, что-то еще делать и так далее 

- сказал Ермак. 

Он добавил, что никогда не давал никаких поручений представлять его в каких-либо делах. 

Я ничего не покупал, не арендовал. Я не платил никаких, не платил каких-то денег, потому что находился на государственной службе. Мы слышали много имен, разговоров со стороны представителей обвинения. У меня есть одно имя - Андрей Ермак, которое мне 55 лет назад дали родители. Других имен у меня нет 

- заявил Ермак. 

Он также добавил, что на сегодняшний день он не является госслужащим и имеет право на частную жизнь, и на какое-то общение. 

Напомним 

НАБУ и САП подозревают Ермака в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Прокуроры просят для него либо арест, либо залог в 180 млн грн.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП