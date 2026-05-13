Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзов
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
Андрею Ермаку подарили икону перед судебным заседанием

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

Журналистка Ирма Крат передала Андрею Ермаку семейную икону перед судом. Экс-чиновника подозревают в легализации 460 миллионов гривен.

Андрею Ермаку подарили икону перед судебным заседанием

Перед судебным заседанием по делу экс-главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, журналистка Ирма Крат подарила экс-чиновнику икону, передает корреспондент УНН.

Детали 

Икона, которую подарила Андрею Ермаку журналистка, по ее словам, — "самая ценная за всю ее жизнь семейная реликвия".

Вот подарок, который сделала моя мама — икона святой Девы Марии. Это самое ценное, что я держу в своих руках вообще за всю свою жизнь, чтобы вы понимали. Поэтому, я очень прошу передать эту икону Андрею Ермаку

 — сказала Ирма Крат.

На вопрос, почему она защищает Андрея Ермака — ответ был коротким: "Его сейчас защищает не только Ирма Крат, но и святая Дева Мария".

В итоге экс-чиновник все же принял подарок от женщины.

В свою очередь, Ирма Крат в дальнейшем давала интервью журналистам, утверждая, что Андрей Ермак не виновен.

Мир не хочет, чтобы Ирма Крат, Андрей Ермак и другие украинцы возвращали нашему государству ядерный статус 

— добавила Ирма Крат.

Впрочем, женщина продолжала защищать Андрея Ермака даже после того, как было объявлено начало судебного заседания. В результате судья Виктор Ногачевский сделал замечание женщине за нарушение порядка во время заседания.

Крещение вам не поможет, я вас удалю из зала суда. Не нарушайте, пожалуйста, порядок. Здесь судебное заседание 

— заметил судья.

Напомним

НАБУ и САП подозревают Ермака в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Прокуроры просят для него либо арест, либо залог в 180 млн грн.

