Андрею Ермаку подарили икону перед судебным заседанием

Перед судебным заседанием по делу экс-главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, журналистка Ирма Крат подарила экс-чиновнику икону, передает корреспондент УНН.

Икона, которую подарила Андрею Ермаку журналистка, по ее словам, — "самая ценная за всю ее жизнь семейная реликвия".

Вот подарок, который сделала моя мама — икона святой Девы Марии. Это самое ценное, что я держу в своих руках вообще за всю свою жизнь, чтобы вы понимали. Поэтому, я очень прошу передать эту икону Андрею Ермаку

На вопрос, почему она защищает Андрея Ермака — ответ был коротким: "Его сейчас защищает не только Ирма Крат, но и святая Дева Мария".

В итоге экс-чиновник все же принял подарок от женщины.

В свою очередь, Ирма Крат в дальнейшем давала интервью журналистам, утверждая, что Андрей Ермак не виновен.

Мир не хочет, чтобы Ирма Крат, Андрей Ермак и другие украинцы возвращали нашему государству ядерный статус

Впрочем, женщина продолжала защищать Андрея Ермака даже после того, как было объявлено начало судебного заседания. В результате судья Виктор Ногачевский сделал замечание женщине за нарушение порядка во время заседания.

Крещение вам не поможет, я вас удалю из зала суда. Не нарушайте, пожалуйста, порядок. Здесь судебное заседание