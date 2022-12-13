Ермак обсудил с Салливаном продолжение безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ОП.
К разговору также присоединились министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный с украинской стороны и министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли из американской.
Детали
Представители Украины проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте. За меры, предпринимаемые для противодействия российскому агрессору.
Также стороны рассмотрели вопросы продолжения безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры.
Отмечается, что отдельно собеседники уделили внимание путем достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН, и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности.
Глава Офиса Президента Украины поблагодарил США, президента Джо Байдена, обе палаты Конгресса и все американское общество за поддержку нашей страны и неоценимый вклад в защиту ценностей свободы и демократии в Европе и всем мире.
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