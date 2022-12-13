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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Єрмак обговорив з Салліваном продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України

Єрмак обговорив з Салліваном продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України

Київ • УНН

 • 623966 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ОП.

До розмови також долучилися міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний з української сторони та міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі з американської.

Деталі 

Представники України поінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті. За заходи, що вживаються задля протидії російському агресору.

Також сторони розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України, відзначили важливість посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності.

Керівник Офісу Президента України подякував США, президентові Джо Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському суспільству за підтримку нашої країни й неоціненний внесок у захист цінностей свободи та демократії у Європі та всьому світі.

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