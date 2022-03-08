еПоддержка: с сегодняшнего дня украинцы из зон боевых действий могут получить 6500 грн

Детали

Деньги можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.

Помощь могут получить наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп.

Выплата направлена на то, чтобы поддержать население областей, где продолжаются самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за войны.

Как получить 6500 грн:

1. Авторизуйтесь в "Дии" и выберите услугу "еПоддержка"

2. Выберите карту "еПоддержка". Здесь можна узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Нажмите "Получить помощь"

4. Ожидайте зачисления средств

Завку можно подать даже если ранее уже получили помощь за вакцинацию.

Напомним

Приложение "Дия" будет транслировать марафон телеканалов, которые объединились для того, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.