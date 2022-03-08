Приложение "Дия" будет транслировать марафон телеканалов, которые объединились для того, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.
еПоддержка: с сегодняшнего дня украинцы из зон боевых действий могут получить 6500 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. С Сегодняшнего дня в приложении “Дия” в рамках программы "еПоддержка" украинцы из областей, где продолжаются активные боевые действия, могут получить единоразовую помощь в размере 6500 грн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
Детали
Деньги можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.
Помощь могут получить наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп.
Выплата направлена на то, чтобы поддержать население областей, где продолжаются самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за войны.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизуйтесь в "Дии" и выберите услугу "еПоддержка"
2. Выберите карту "еПоддержка". Здесь можна узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Нажмите "Получить помощь"
4. Ожидайте зачисления средств
Завку можно подать даже если ранее уже получили помощь за вакцинацию.
Напомним